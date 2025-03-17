Інтерфакс-Україна

Події

21:15 17.03.2025

Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

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Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

Київський апеляційний суд у понеділок закрив кримінальне провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів "Схем" (Радіо Свобода) в державному Укрексімбанку через сплив строку давності, повідомляє Радіо Свобода у понеділок.

"Колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ", – йдеться у матеріалі видання.

Рішення стосується колишнього голови правління Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Представниця "Схем" у суді, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк вважає, що рішення суду стало наслідком занадто довгого розгляду справи в апеляційному суді – більше двох років.

Як повідомлялося, групу журналістів "Схем" восени 2021 року завила про напад під час інтерв’ю в Укрексмібанку. Журналісти одразу звернулися до поліції, а згодом оприлюднили аудіозапис інциденту. Суспільний резонанс призвів до протестів, після яких Мецгер подав у відставку, а інших учасників нападу звільнили.

У вересні 2022 року Голосіївський суд визнав Мецгера, Тельбізова та Осіпова винними у перешкоджанні журналістській діяльності. Суд призначив їм штрафи без позбавлення права займати посади. Потерпілі подали апеляцію, вимагаючи заборонити Мецгеру обіймати керівні посади.

Водночас Мецгер уже за місяць очолив "Укрфінжитло", а в грудні 2023 року суди поновили Тельбізова та Осіпова на посадах в Укрексімбанку й зобов’язали банк виплатити їм зарплати за вимушений прогул. Апеляція банку на це рішення була відхилена.

 

Теги: #суд #журналісти #укрексiмбанк

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