Інтерфакс-Україна
Економіка
18:32 25.06.2025

Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

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Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів до ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" та ТОВ "Компанія "Фін-Ранг" через неподання обов’язкових документів, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу в 2024 році.

Як повідомив регулятор на своєму сайті в середу, рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 червня 2025 рокую

Зазначається, що ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" та ТОВ "Компанія "Фін-Ранг" зобов’язані до 21 липня 2025 року усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Теги: #нацбанк #нбу #капітал

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