Інтерфакс-Україна
Економіка
13:15 19.06.2025

Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

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Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

Значні потоки капіталу можуть бути залучені Україною протягом наступного десятиліття за умови, якщо відновлення триватиме за планом, але без відповідних гарантій цей капітал ризикує бути неправильно розподіленим, що підриває довгострокову продуктивність замість її зміцнення, вважає президентка Європейського центробанку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

"Є обнадійливі ознаки. Угода про асоціацію між Україною та ЄС і поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі вже сприяли значним реформам у фінансовому секторі. Банківське регулювання в Україні наразі відповідає більш ніж 75% стандартам ЄС, охоплюючи такі важливі сфери, як достатність капіталу, управління та аудит", - зазначила вона на ІХ Щорічній дослідницькій конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" у Києві в четвер.

На думку Лагард, цьому також сприяє запровадження Нацбанком України (НБУ) моделі нагляду, що заснована на оцінці ризиків, яка була натхненна Єдиним наглядовим механізмом – системою банківського нагляду в Європі.

Вона зазначила, що незважаючи на надзвичайно складні обставини, Україна також модернізує свої ринки капіталу – консолідує біржі, модернізує системи розрахунків і посилює регуляторне забезпечення для залучення довгострокових інвесторів.

"Ці реформи вже дають результати: у 2023 році банківський сектор України залишався прибутковим і добре капіталізованим, незважаючи на триваючу війну – результат, який був би немислимий десять років тому", - наголосила вона.

Лагард додала, що якщо Україна продовжить курс на інституційні реформи та адаптацію своєї економіки до нових можливостей, незважаючи на бурхливу ситуацію, вона може стати важливим двигуном зростання та ключовим фактором майбутнього регіону.

Теги: #капітал #україна #лагард

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