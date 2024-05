SENSAR Development має намір побудувати в Ужгороді 5-зірковий готель і житловий комплекс

Девелоперська компанія SENSAR Development готує до реалізації в Ужгороді дуальний проєкт, у складі якого - п'ятизірковий готель The Five Hotel та житловий комплекс Smart Story, повідомив CEO та засновник компанії Марк Марченко під час презентації проєкту в Києві.

"Зараз кожен свідомий бізнес має враховувати реалії війни та модернізуватися, щоб давати нові можливості для людей і стимулювати розвиток держави. SENSAR Development запроваджує концепцію Smart Line, яка реалізовуватиметься і в Ужгороді. Ми пропонуємо інвестувати в готовий бізнес; інвестори отримають повний цикл девелоперських послуг - починаючи від готового об'єкта нерухомості та закінчуючи довірчим управлінням керуючою компанією", - повідомив Марченко.

The Five Hotel (вул. Капушанська, 61) матиме 16 поверхів, загалом 140 номерів п'яти типів (Standart Special, Standart Plus, Superior, Superior Plus, insta apartment). На верхньому, 16-му розміщуватиметься ресторан, поруч - дитяча кімната. В цокольному поверсі буде басейн 30 кв. м зі спа-комплексом 200 кв. м. На мінус першому поверсі розташовуватиметься конференц-зала, поряд - підземний паркінг на 26 машиномісць.

На майданчику поруч буде розміщено житлову частину проєкту, робоча назва - ЖК Smart Story. У 12-поверховому будинку буде 100 квартир площею від 32 до 67 кв. м, комерційні приміщення на нижніх поверхах, підземний паркінг.

Як уточнив Марченко агентству "Інтерфакс-Україна", проєкти вже пройшли експертизу, пакет документів готують до подання в ДІАМ. Приблизний обсяг інвестицій у готельну частину - 500 млн грн. Введення в експлуатацію The Five Hotel заплановане на 2027 рік.

За комплексне управління The Five Hotel і надання сервісу гостям відповідатиме міжнародна керуюча компанія Ribas Hotels Group.

"Ми даємо прогноз окупності готелям на 10 років, усвідомлюючи, що перші роки можуть відводитися для того, щоб заявити про себе на ринку, закохати гостей, залучити корпоративних клієнтів і поступово збільшувати прибуток. Більшість наших готелів щорічно демонструють зростання прибутку. Тому в цьому проєкті термін договору нашого управління триває 10 років з оперативною окупністю 12%. Загальна ставка дохідності The Five Hotel становить 16,9%", - повідомив засновник групи компаній Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

SENSAR Development з 2018 року займається будівництвом багатоквартирних житлових комплексів, нежитлової та комерційної нерухомості. Девелоперський портфель компанії - 135 тис. кв. м, на стадії будівництва - шість проєктів.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У її портфелі - 55 готелів в управлінні та будівництві, зокрема п'ять проєктів на Балі. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Наразі компанія розвиває об'єкти в Польщі, Чорногорії, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Грузії, Вірменії, Італії та в країнах Східної Азії.