Інтерфакс-Україна

Економіка

21:01 10.04.2025

ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

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ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол
Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова пояснила, як будуть використані 2,1 млрд євро, згенерованих замороженими активами центробанку Росії, що невдовзі будуть надані з боку ЕС Україні.

"Цього тижня Європейська комісія отримає 2,1 млрд євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях. Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як пояснила посол, зокрема, йдеться про те, що частина коштів піде країнам-членам ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Загалом з 2,1 млрд євро 1 мільярд євро піде за "данською моделлю" на українську оборонну промисловість. Матернова нагадала, що в серпні минулого року ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в оборонну промисловість України.

"А цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів", - додала вона.

Матернова підкреслила важливість 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що був по суті присвячений практичним питанням інтеграції та обговоренню інтеграції України до ЄС.

"Це важливий захід, який зазвичай проводиться раз на рік. У нас була дуже хороша дискусія. Як ви знаєте, було кілька оголошень про підтримку України. Одне з них стосувалося додаткового виділення 1 мільярда євро в рамках Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)", - сказала посол.

Крім того, вчора в Брюсселі було підписано п'ять нових угод між Україною та ЄС. Серед них три фінансові контракти на суму 300 мільйонів євро між Європейським інвестиційним банком та Україною. Фінансування дозволить місцевим суб'єктам швидко відновити основну інфраструктуру, таку як системи водопостачання та енергоефективні об'єкти, зменшивши тиск на державну адміністрацію та забезпечивши при цьому ефективну реалізацію проєктів. Ці проєкти, що підтримуються ЄС через Український фонд, відображають нашу непохитну відданість відновленню України та її довгостроковій стійкості.

Комісія також підписала угоду про участь України в компоненті "Коперник", а також у підкомпонентах Space Weather Events та Near-Earth Object Космічної програми ЄС.

Як повідомила раніше високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, Європейський Союз, як очікується, наприкінці квітня перерахує Україні другий транш коштів на суму 2,1 млрд євро, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів.

У вересні посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомила, що Європейський Союз із першого траншу EUR1,4 млрд доходів від заморожених активів РФ у 1,4 млрд євро для військової підтримки України через Європейський фонд миру спрямував через Данію EUR400 млн на замовлення оборонним підприємствам безпосередньо в Україну.

Повний текст інтерв'ю буде оприлюднено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

Теги: #україна #гранти #посол #єс

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