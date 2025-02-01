Внаслідок ракетного удару по Одесі руйнувань зазнали будівля готелю "Брістоль" та близько 15 пам’яток культурної спадщини

Фото: https://t.me/odeskaODA

Одеська мерія повідомила подробиці стосовно руйнувань, яких зазнав історичний центр міста внаслідок ракетної атаки окупантів 31 січня.

"31.01.2025 об’єктом ракетної атаки знову став «Історичний центр Одеси», внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю «Брістоль» — одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста. Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини", - говориться у телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" в суботу.

Повідомляється, що основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині (вул. Італійська, 19). А також два музеї Музей західного та східного мистецтва та Філія Літературного музею (Будинок Сікара)

"Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку «Порто-Франко»", - зазначається у повідомленні.

Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження.

"З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року «Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту", - підкреслено у повідомленні.