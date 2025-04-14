Інтерфакс-Україна
Економіка
18:44 14.04.2025

ДТЕК за тиждень повернув енергопостачання для 75,5 тис. абонентів в Донецькій і Дніпропетровській областях

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ДТЕК за тиждень повернув енергопостачання для 75,5 тис. абонентів в Донецькій і Дніпропетровській областях

З 7 по 13 квітня енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 24 населеним пунктам і повернути світло в оселі 75,5 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей.

"Минулого тижня продовжились атаки ворога на енергоінфраструктуру. Так само енергетики знову і знову відновлювали пошкоджені обстрілами мережі та обладнання. Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло для 58,3 тисяч родин", - повідомили у пресрелізі компанії у понеділок.

Водночас у Донецькій області, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій, попри усі безпекові виклики за тиждень вдалося відновити електропостачання 17,2 тис. домівок місцевих жителів.

В компанії доповнили, що повертати світло на Донеччині стає все важче, однак фахівці продовжують працювати там, де це можливо.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 18,4 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #дтек #електроенергія

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