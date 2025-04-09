"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) створює додаткові можливості для пасажирів, які прямують з Одеси, Полтави, Кременчука до Ужгорода та з Кременчука до Карпат і Буковини на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород і введених через нього тимчасових обмежень руху.

"Укрзалізниця" забезпечить зручне пересадкове сполучення з Одеси, Полтави, Кременчука до Ужгорода та покращить пересадкові можливості з Кременчука до Карпат і Буковини. У зв'язку із будівництвом європейської колії на дільниці Чоп-Ужгород, "Укрзалізниця" була змушена обмежити маршрут руху пасажирських поїздів Ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука до станції Мукачево", - йдеться у повідомленні компанії у середу у Телеграм.

Задля мінімізації незручностей та гарантованої пересадки, для пасажирів відкрито попередній продаж по одному вагону на поїзди №59/60 Київ-Ужгород №45/46 Харків-Ужгород на дільниці Львів-Ужгород-Львів, які прямують дільницею через Самбір-Сянки. Це дозволить зручно через Львів дістатися Ужгорода з Одеси (обираючи поїзд №12/11 Одеса-Львів), а також з Полтави та Кременчука (обираючи поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук-Мукачево), пояснили у компанії.

"Укрзалізниця" також покращить пересадкове сполучення Кременчуцького регіону з Івано-Франківськом, Чернівцями, Яремчею, Ворохтою та Ясіня. З Кременчука, Хорола і Глобиного буде зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові. Зокрема, з поїзда №129/130 Кременчук-Мукачево-Кременчук гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди №25/26 Одеса-Ясіня, №34/33 Ясіня-Кривий Ріг (для подорожей в обидва боки до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні) №116/115 Запоріжжя-Чернівці або №135/136 Одеса-Чернівці (для подорожей до Коломиї та Чернівців)

Як повідомлялось, проєкт будівництва євроколії між Чопом і Ужгородом перейшов у фінальну стадію і завершиться до серпня 2025 року.

Раніше компанія відкрила продаж квитків на транзитні потяги до Чопу з метою забезпечити пересадкове сполучення у міжнародному напрямку на час прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Компанія повідомляла, що з 31 березня до 31 липня внесла тимчасові зміни в розклад руху низки прямуючих до Ужгорода пасажирських поїздів через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.