Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

Споживання електроенергії в Україні знизилося одразу на 18% - на стільки воно зменшилося станом на 9:30 понеділка порівняно з попереднім робочим днем, п’ятницею, 11 квітня, повідомила НЕК "Укренерго".

"Причина – суттєве потепління на всій території України. А також - ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснило "Укренерго".

Згідно з інформацією системного оператора, на сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00.