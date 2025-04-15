Китай заборонив місцевим авіакомпаніям прийом поставок літаків Boeing

Китайська влада наказала місцевим авіакомпаніям припинити приймання постачань літаків американської Boeing Co., пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Пекін також попросив авіаперевізників перервати закупівлі пов'язаних із повітряними суднами компонентів і обладнання в американських компаній, кажуть джерела.

Водночас уряд Китаю вивчає варіанти підтримки авіакомпаній, які орендують літаки Boeing і зіткнулися з підвищенням витрат.

За даними Aviation Flights Group, китайські авіакомпанії очікують поставок близько десяти літаків Boeing 737 Max, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines. Деякі з цих повітряних суден перебувають недалеко від виробничої бази Boeing у Сіетлі, інші - на об'єкті в китайському Чжоушані.

За даними низки джерел агентства, документи і платежі за деякими з цих поставок було оформлено до запровадження дзеркальних мит США щодо Китаю 12 квітня, і ввезення цих літаків до КНР можуть дозволити.

Акції Boeing дешевшають на 2,5% під час попередніх торгів у вівторок.