Інтерфакс-Україна
Економіка
11:57 15.04.2025

Китай заборонив місцевим авіакомпаніям прийом поставок літаків Boeing

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Китай заборонив місцевим авіакомпаніям прийом поставок літаків Boeing

Китайська влада наказала місцевим авіакомпаніям припинити приймання постачань літаків американської Boeing Co., пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Пекін також попросив авіаперевізників перервати закупівлі пов'язаних із повітряними суднами компонентів і обладнання в американських компаній, кажуть джерела.

Водночас уряд Китаю вивчає варіанти підтримки авіакомпаній, які орендують літаки Boeing і зіткнулися з підвищенням витрат.

За даними Aviation Flights Group, китайські авіакомпанії очікують поставок близько десяти літаків Boeing 737 Max, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines. Деякі з цих повітряних суден перебувають недалеко від виробничої бази Boeing у Сіетлі, інші - на об'єкті в китайському Чжоушані.

За даними низки джерел агентства, документи і платежі за деякими з цих поставок було оформлено до запровадження дзеркальних мит США щодо Китаю 12 квітня, і ввезення цих літаків до КНР можуть дозволити.

Акції Boeing дешевшають на 2,5% під час попередніх торгів у вівторок.

Теги: #boeing #китай

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