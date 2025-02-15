Умєров обговорив з делегацією Boeing Defence можливості спільного виробництва БПЛА

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з делегацією Boeing Defence на чолі з виконавчим директором Стівеном Паркером

«Головна тема – співпраця у сфері виробництва боєприпасів та авіаційних засобів ураження. Окрему увагу приділили можливості спільного виробництва БПЛА», - йдеться у повідомленні Міноборони в телеграм.

«Очікуємо на розширення співпраці та дякуємо партнерам за конструктивний діалог. Україна залучає світових лідерів оборонного виробництва для зміцнення нашої безпеки», - наголосив Умєров.