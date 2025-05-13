Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

Китайська влада скасувала заборону на приймання поставок літаків американської Boeing Co., пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Про те, що поставки можна відновити, китайські чиновники почали повідомляти місцевим перевізникам і органам влади цього тижня. За словами одного з джерел, авіакомпаніям надали можливість самим визначити терміни та умови поставок.

Заборона на поставки була введена близько місяця тому. Від деяких літаків китайські замовники відмовилися, продукцію повернули в США.

Boeing заявляв, що готовий знайти інших покупців на повітряні судна, які чекали на поставку в Китай. Інтерес до нових лайнерів 737 Max виявляли компанії з Малайзії та Саудівської Аравії.

На цей рік заплановані поставки в КНР близько 50 літаків Boeing.