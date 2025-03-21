В Ужгороді відбудеться найбільша благодійна медична конференція в Україні: "Breast Weekend 2.0"

26 квітня 2025 року в Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0", яка об’єднає лідерів галузі для обміну досвідом, обговорення сучасних методик та новітніх підходів у сфері естетичної та онкопластичної мамопластики. Організатор конференції – клініка пластичної хірургії Lita Plus.

Подія збере понад 200 провідних пластичних хірургів, онкохірургів, косметологів, дерматологів та реконструктивних хірургів, щоб обговорити актуальні питання мамопластики та водночас підтримати Збройні Сили України.

Основна місія – медицина заради перемоги

Окрім наукової цінності, конференція несе в собі ключову благодійну мету – всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Під час гала-вечері, що відбудеться після конференції, відбудеться додатковий збір коштів на допомогу українським військовим.

Про організатора: клініка Lita Plus – центр пластичної хірургії та естетичної медицини, що з початку повномасштабного вторгнення організували вже три благодійні конференції і на збір із попередніх заходів придбали понад 10 автомобілів для військових.

Програма та ключові теми конференції:

Сучасні методики та нові підходи в мамопластиці

Органозберігаючі техніки при пухлинах молочної залози

Аналіз складних клінічних випадків

Обмін досвідом із провідними фахівцями України.

Спікери:

Сергій Дербак – засновник та керівник клініки Lita Plus; Руслан Гуменний – засновник та пластичний хірург клінік ПластАрт; Василь Храпач – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; Євген Симулік - завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії ННЦ Хірургії та Трансплантології ім. О. О. Шалімова; Романюк Сергій - завідуючифй хірургічного відділення клініки "Артмедіум", лікар вищої категорії; Денис Помінчук - засновник клініки VERUM EXPERT; Андрій Жигулін – керівник та засновник Центру мамології лікарні Ізраільскої онкології LISOD; Богдан Шевня – директор ТОВ «Медичний центр «Альтамедика»; Олег Савенков - керівник департаменту пластичної та реконструктивної хірургії МЦ «Клініка Гарвіс»; Артем Федосов – керівник мамологічного центру клініки «Інновація», Олександр Карпінський – хірург клініки Lita Plus; Дробнер Ігор – онкохірург та мамолог Хмельницького обласного протипухлинного центру; Шевчук Тетяна – онкохірург та мамолог МЦ «VERUM EXPERT»; Чуклін Сергій - онкохірург та мамолог медичного центру Святої Параскеви; Бухтєєв Дмитро – онкохірург та мамолог Центру мамології лікарні Ізраільскої онкології LISOD; Можаєв Дмитро – онкохірург, пластичний хірург МЦ «Клініка Гарвіс» та МЦ «Medical Plaza» та ін.

Партнери конференції – Motiva, Polytech Ukraine, Mentor Optimum Ukraine, Mentor Askmed, Vaser, CareForm.

Медіа партнери: Генеральний медіа-партнер - Інформаційне агентство «Інтерфакс Україна»; ТВ-партнер – телеканал «Прямий».

За підтримки асоціацій - UPRADAS, ESSA.

Дата: 26 квітня 2025 року

Місце: Ужгород, готельний комплекс "Деренівська Купіль"

Початок: 08:00.

Онлайн реєстрація, порядок денний та інша інформація доступні на веб-сайті: https://livesurgery-transcarpathian.com

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