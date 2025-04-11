Інтерфакс-Україна

Економіка

21:36 11.04.2025

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

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НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

Національний банк України (НБУ) спростував звинувачення в "політичному переслідуванні опозиції та виконанні вказівок влади" через планову перевірку Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) експрезидента Петра Порошенка та підкреслив, що діє виключно в межах законодавства.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку", - йдеться в заяві регулятора на його сайті у п’ятницю.

НБУ підкреслив, що перевірка МІБ є плановою та проводиться в межах системної роботи регулятора. Вона була запланована ще у грудні 2024 року на перший квартал 2025-го і стосується фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.

Регулятор наголосив, що перевіряє діяльність банку, а не його клієнтів. Оцінюється, чи дотримується банк вимог закону щодо перевірки клієнтів, моніторингу операцій і ведення документації.

"НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу", – зауважив регулятор.

У Національному банку запевнили, що перевірка МІБ наразі відбувається у штатному режимі та здійснюється виключно в межах наглядових повноважень відповідно до чинного законодавства.

"У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди. Правління НБУ вважає за необхідне виступити на захист команди, яка виконує свої обов’язки відповідно до законодавства України", - зазначили в Нацбанку.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 лютого цього року за розміром загальних активів МІБ посідав 26-те місце (14,37 млрд грн) серед 61 банку в країні. В структурі активів банківської системи він займає 0,19%.

Опоненти НБУ раніше заявили, що регулятор начебто спрямував до МІБ запит щодо того, чому Благодійний фонд (БФ) Порошенка та громадська організація "Справа Громад", чиї рахунки розміщено у МІБ, витрачають так багато грошей на допомогу Збройним силам України.

В той же час в березні Нацбанк наклав штраф на МІБ за порушення законодавства в частині ПВК/ФТ, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності та перевірці клієнтів розміром 20,5 млн грн.

 

 

 

Теги: #заява #порошенко #нбу

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