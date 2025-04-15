Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 15.04.2025

"Укрнафта" тренує власні моделі штучного інтелекту на даних нафтогазовидобутку за 65 років

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"Укрнафта" тренує власні моделі штучного інтелекту на даних нафтогазовидобутку за 65 років

ПАТ "Укрнафта" наразі використовує моделі комп'ютерних нейронних мереж, щоб полегшити обробку великих масивів даних та оптимізувати вирішення комплексних геолого-технічних завдань.

"Десятиліття досвіду "Укрнафти" стали основою для інноваційних рішень на основі штучного інтелекту: підприємство активно впроваджує машинне навчання в українському нафтогазовидобутку", - повідомила компанія у вівторок.

Як зазначили в "Укрнафті", при Науково-дослідному і проєктному інституті (НДПІ) створено "Управління інноваційних технологій", яке вже розробило три інноваційні рішення. Зокрема, мова йде про визначення коефіцієнтів проникності гірських порід, автоматичній ув'язці кривих геофізичних досліджень свердловин та розпізнаванні геофізичних кривих на відсканованих матеріалах для їх подальшого оцифрування.

Для навчання були використані накопичені у компанії результати дослідження кернового матеріалу, комплекси досліджень по 575 свердловинах та відскановані матеріали геофізичного каротажу з 1953 по 2018 рік по різних родовищах компанії.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #ші #цифровізація #укрнафта

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