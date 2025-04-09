Інтерфакс-Україна

Події

08:40 09.04.2025

Мінкультури спростовує інформацію про дозвіл на зведення багатоповерхівки на набережній в Ужгороді

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 Міністерство культури і стратегічних комунікацій заявляє, що повідомлення в медіа про начебто зміну позиції відомства щодо зведення багатоповерхівки на набережній в Ужгороді не відповідає дійсності.

"На підставі закону України "Про охорону культурної спадщини" та положення про міністерство, МКСК в 2024 році двічі розглядало проєктну документацію на об’єкт "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Закарпатська, б.1 "д" в м. Ужгород" та двічі відмовляло у погодженні", - йдеться у повідомленні Мінкультури.

Зазначається, що у вересні 2024 року міністерство доручило відповідним структурним підрозділам Закарпатської обласної військової адміністрації здійснювати періодичний моніторинг вищевказаного об’єкту, враховуючи наявну на матеріалах фотофіксації будівельну техніку, та у випадку початку робіт невідкладно повідомити міністерство.

"МКСК повторно звернеться до Закарпатської обласної військової адміністрації з метою з’ясування обставин довкола продовження робіт по вул. Закарпатська, 1Д", - підкреслили у відомстві.

Раніше низка медіа повідомила, що Мінкультури дозволило збудувати 16-ти поверхівку на набережній в Ужгороді.

Теги: #мінкультури #багатоповерхівка #ужгород

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