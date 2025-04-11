Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

Комісія з проведення першого в історії конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності відхилила пропозицію ПАТ "Укрнафта" на три об’єкти майже на 50 МВт в трьох областях, а також пропозицію ТОВ Inzhur Energy на 50 МВт у Києві та ТОВ "Далорт" на 10 МВт в Київській області, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" за результатами засідання комісії у п’ятницю, яке транслювалося онлайн на сайті НЕК "Укренерго".

Як пояснив секретар комісії, директор з правових питань "Укренерго" Максим Юрков, пропозиції учасників не відповідали умовам конкурсу, зокрема йдеться про перевищення граничної ціни закупівлі та відсутність інформації щодо мінімального строку оплати наданої послуги з розвитку нової генеруючої потужності.

Згідно з рішенням комісії, переможцями конкурсу визнано: ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об’єктом 9,4 МВт та двома об’єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській обл (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі з ПДВ), с/г підприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт), агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об’єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт), "Пауер 1" з двома об’єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис/МВт та EUR400 тис./МВт), "Магнат Енерго" з 79 МВт в Івано-Франківській області (EUR549,6 тис./МВт), "Норт Ленд" з 6,9 МВт в Івано-Франківській області (EUR 648 тис./МВт), "Станція Індустріальна" з 25 МВт в Івано-Франківській області (EUR780 тис./МВт).

ПАТ "Укрнафта" пропонувала об’єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області по ціні майже EUR797 тис./МВт без ПДВ, Inzhur Energy – 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об’єкт з ПДВ, "Далорт" – 10 МВт в Київській області за 7,95 млн/весь об’єкт з ПДВ.

У коментарі "Енергореформі" після брифінгу в Міненерго 9 квітня (напередодні засідання комісії) глава "Укренерго" Олексій Брехт зазначив, що і він, і колеги дуже позитивно оцінюють подані заявки та активність учасників.

"Не тільки моє особисте враження, а й колег у комісії: коли ми отримуємо заявку і пропозицію збудувати МВт вдвічі або навіть утричі дешевше затвердженої максимальної величини - це прекрасно. І тут я би відзначив свідомість учасників, бо вони розуміють, що це цікава ліквідна історія, і вони планують заробляти не тільки на будівництві, а й на роботі на ринку", – наголосив Брехт.

Найімовірнішим поясненням великої різниці у цінових пропозиціях він назвав різницю в технологіях, яку збираються запроваджувати інвестори.

Як повідомлялося, "Укренерго" вперше проводить конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей. Заявки на участь приймалися до 28 лютого 2025 року. Порядок проведення конкурсу було затверджено постановою Кабміну від 10 липня 2019 року №677.

У першій черзі конкурсу закуповується 700 МВт з розбивкою на дві зони: 500 МВт у пріоритетних регіонах (Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях); 200 МВт – в регіонах, що не належать до пріоритетних (Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях). Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.

Зі свого боку Брехт в бліц-інтерв’ю "Енергореформі" пояснив, що фактично конкурс проводиться на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності, яка буде компенсуватися "Укренерго" через тариф на передачу впродовж 10 років після введення її в експлуатацію. Очільник компанії додав, що держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим паче зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити.