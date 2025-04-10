Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо угоди України з США про мінерали

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо потенційної угоди з США про корисні копалини, адже їх може встановлювати лише Україна.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, відповідаючи на питання, якими є "червоні лінії" для ЄС та європейської інтеграції України в потенційній угоді зі США щодо мінеральних ресурсів, Матернова сказала, що "не вважає, що Європейський Союз має "червоні лінії".

"Я маю на увазі, що "червоні лінії" може встановити лише український уряд. Тому я не думаю, що існують "червоні лінії" з боку ЄС. Але, звичайно, ми говоримо з владою про цю угоду", - наголосила посол.

Стосовно реалістичності планів ЄС передати Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця року, Матернова відзначила "оптимістичність" у досягненні цієї мети.

"Тривають активні дискусії з країнами-членами щодо снарядів. Високий представник ЄС була дуже оптимістично налаштована щодо досягнення цієї мети. Отже, ця робота триває, але вона виглядає більш оптимістичною, ніж кілька тижнів тому", - сказала посол.

Раніше віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що технічні консультації по угоді щодо мінералів з США з участю команд Міністерств юстиції та економіки України відбудуться у п’ятницю, 11 квітня, у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна команда у Вашингтоні буде говорити про засади, на яких ґрунтуватиметься майбутня угода щодо корисних копалин, її може очолити заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

Bloomberg повідомляв, що українська делегація відвідає Вашингтон наприкінці тижня 11-12 квітня, тоді як Мінекономіки анонсувало в ній участь представників міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Повний текст інтерв'ю буде оприлюднено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"