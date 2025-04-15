Інтерфакс-Україна
Економіка
11:04 15.04.2025

ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

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ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

Європейська комісія оголосить більш детальну стратегію поступової відмови від імпорту російської нафти та газу 6 травня, повідомляє Reuters.

Видання відзначає, що ЄС зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Москви в Україну у 2022 році, але Комісія відклала публікацію своєї "дорожньої карти" щодо того, як це зробити. Спочатку план мав бути опублікований у березні.

Затримки частково були пов'язані з невизначеністю щодо запланованих президентом США Дональдом Трампом тарифів, оскільки торгівля енергоносіями потенційно може враховуватися в торговельних переговорах між ЄС та США, повідомили виданню власні джерела.

Відзначається, що хоча поставки російського трубопровідного газу різко скоротилися з 2022 року, ЄС збільшив імпорт російського зрідженого природного газу минулого року, і блок все ще отримував 19% від загального обсягу поставок газу та ЗПГ з РФ у 2024 році.

Єврокомісія не вказала, які інструменти вона планує запропонувати для прискорення поступової відмови від російської енергетики. Аналітики брюссельського аналітичного центру Bruegel припустили, що ЄС запроваджує тарифи на імпорт російського газу.

Повна відмова від російського газу означатиме збільшення закупівель ЄС у постачальників, включаючи США. В ЄС заявили, що розглянуть можливість купівлі більшої кількості СПГ у Сполучених Штатах, а Трамп заявив, що продаж більшої кількості енергоносіїв Європі буде ключовим напрямком зусиль його адміністрації щодо ліквідації торговельного дефіциту з ЄС.

Раніше американський СПГ допоміг заповнити дефіцит російських поставок у Європі під час енергетичної кризи 2022 року, і в 2024 року США були третім постачальником газу до Європи після РФ та Норвегії. Водночас деякі підприємства та дипломати ЄС побоюються, що залежність від американського газу стала вразливою після того, як Трамп заявив, що енергетика буде розмінною монетою в торговельних переговорах.

 

Теги: #енергетика #єс #газ

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