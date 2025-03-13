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12:43 13.03.2025

"УЗ" тимчасово обмежить рух низки потягів до Ужгорода у зв'язку з будівництвом євроколії

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"УЗ" тимчасово обмежить рух низки потягів до Ужгорода у зв'язку з будівництвом євроколії

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") на період до кінця липня внесла тимчасові зміни в розклад руху низки прямуючих до Ужгорода пасажирських поїздів через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом, , повідомила пресслужба компанії в телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що з 31 березня до 31 липня до/зі станції "Ужгород" курсуватиме поїзд №59/60 Київ–Чоп.

Поїзди: №17/18 Харків–Ужгород, №38/37 Одеса–Ужгород, №125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород в зазначений період курсуватимуть до/зі станції "Мукачево". Поїзди №81/82 Київ–Ужгород (з 31 березня до 31 липня), №749/750 Київ–Ужгород (з 1 квітня до 31 липня), №829/830 Львів–Ужгород (з 1 квітня до 31 липня) курсуватимуть до/зі станції "Чоп".

Залізничне сполучення з Ужгородом в зазначений період для всіх регіонів забезпечать альтернативні рейсі, запевнили в "УЗ". Зокрема, в період з 31 березня по 31 липня буде прокладено маршрут через Самбір та Сянки для поїздів №4/3 Запоріжжя–Ужгород, №29/30 Київ–Ужгород, № 45/46 Харків–Ужгород, №368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Повідомляється, що під час цих обмежень компанія виконає значний комплекс робіт, Йдеться, зокрема, про реконструкцію горловини станції "Чоп" та капітальний ремонт колій на станціях "Струмківка" та "Чоп". Широку колію на ділянці Чоп–Струмківка демонтують, замість неї прокладуть 8,3 км колії європейського "вузького" стандарту. Нова парна колія буде електрофікована – там прокладуть близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу.

Загалом 22 км ділянці Чоп–Ужгород обладнають пристроями СЦБ (сигналізації, централізації та блокування, які забезпечують безпеку руху поїздів, їхню організацію та автоматизацію управління рухом) та зв'язку.

Комплексом робіт передбачено ремонт понад 30 будівель і споруд, серед яких павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо. Додатково в обсязі, передбачених середнім ремонтом, буде відремонтовано 33 стрілочні переводи та приблизно 13 км колій.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з питань сталого транспорту та туризму Апостолом Ціцікостасом заявив, що пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода буде запущено у другій половині 2025 року.

Теги: #поїзди #євроколія #ужгород

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