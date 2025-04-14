Audi і Porsche відкличуть понад 60 тис. автомобілів

Аudi і Porsche, які входять до німецької групи Volkswagen, відкликають понад 60 тис. автомобілів у США через різні проблеми з програмним забезпеченням (ПЗ).

Audi відкликає близько 44,4 тис. машин через неполадки, які можуть призвести до збою в роботі дисплея панелі приладів, повідомляє Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Це стосується автомобілів A6, A6 All Road, A7, A8, Q7, Q8, RS 6 Avant, RS 7, RS Q8, S6, S7, S8, SQ7 і SQ8 модельного ряду 2021 року.

"Дисплей панелі приладів, на якому не відображається важлива інформація про безпеку, така як спідометр або сигнальні лампи, збільшує ризик аварії", - йдеться в повідомленні відомства.

Також відкликають 8,57 тис. електромобілів Porsche Macan, випущених у 2024-2025 роках, через проблему з камерою заднього виду, яка може не показувати або давати розмите зображення.