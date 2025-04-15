ЄБРР надає Райффайзен Банку гарантію розподілу портфельних ризиків для інвестицій EUR100 млн в енергетику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжує підтримку енергетичної безпеки в Україні наданням Райффайзен Банку (РБУ) нефінансованої гарантії розподілу портфельних ризиків, яка уможливить інвестиції в енергетику загальним обсягом EUR100 млн.

"РБУ став уже четвертим банком після Укргазбанку, ПриватБанку та Ощадбанку (всі державні – ІФ-У), що приєднався до програми ЄБРР "Підтримка енергетичної безпеки" (ESSF), яка реалізується в українському фінансовому секторі з метою розширення доступу до фінансування для інвестицій, які є критично важливими для енергетичної безпеки країни", – зазначається у пресрелізі на сайті ЄБРР.

Вказується, що надана у рамках програми ESSF портфельна гарантія ЄБРР частково покриє ризик, пов'язаний з новими субкредитами на загальну суму EUR100 млн, які РБУ надаватиме мікро-, малим і середнім підприємствам (ММСП), а також клієнтам у корпоративному і житловому секторі, що відповідатимуть вимогам, на реалізацію проєктів децентралізованої енергогенерації, зберігання енергії та енергоефективності для забезпечення енергетичної безпеки України.

Усі субпозичальники за програмою ESSF також зможуть отримати технічну допомогу на етапах підготовки та реалізації їхніх інвестицій. Не менше 70% субкредитів будуть використані для підтримки проєктів, які відповідають критеріям підходу "Перехід до "зеленої" економіки" (ПЗЕ), додали в ЄБРР.

До 20% загального обсягу субкредитів буде використано для фінансування довгострокових капітальних інвестицій ММСП у модернізацію їхніх технологій та обладнання до рівня стандартів Європейського Союзу в рамках Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР. Субпозичальники, які відповідатимуть вимогам, також отримають фінансовану ЄС технічну допомогу і грантову підтримку.

Субпозичальники у житловому секторі (домогосподарства та ОСББ) отримають до 2% від загального обсягу інвестицій за цим проєктом і також матимуть доступ до грантової підтримки, що фінансується зі Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР (CRSF).

Грантова підтримка для субпозичальників, які відповідатимуть вимогам, покриватиме 10-30% вартості їхніх інвестицій, які фінансуються за програмою ESSF. Більш значні стимули пропонуватимуться компаніям і домогосподарствам, які зазнали найбільших негативних впливів війни в Україні (пошкодження чи втрата активів, релокація тощо), а також субпозичальникам, які сприяють реінтеграції ветеранів, людей з інвалідністю та ВПО, та/або субпозичальникам, які знаходяться у регіонах України, що найбільше постраждали від війни, йдеться у пресрелізі.

Згідно з ним, гарантія ЄБРР підтримується гарантіями часткового покриття ризику першої втрати, які надаються Францією та Європейським Союзом у рамках Ukraine Investment Framework (UIF).

"Це вже третя угода про розподіл портфельних ризиків між Райффайзен Банком та ЄБРР з лютого 2022 року. Ці угоди дозволили нам надати українським клієнтам фінансування на загальну суму понад EUR220 млн, а також виплатити стимули на суму до EUR2 млн для успішно завершених інвестиційних проєктів", - сказав голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

Райффайзен Банк є найбільшим приватним банком в Україні та четвертим за розміром серед усіх українських банків. Через мережу відділень по всій країні РБУ надає послуги 2,6 млн активних клієнтів і пропонує традиційні банківські продукти у корпоративному, МСБ та роздрібному сегментах.

ЄБРР уже надав EUR74 млн грантової підтримки ЄС для українських ММСП у рамках Кредитної лінії ЄБРР-EU4Business, у тому числі EUR5,5 млн для проєктів, що фінансуються РБУ.