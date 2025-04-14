Переговори з Болгарією про закупівлю обладнання для ХАЕС-3,4 все ще тривають через її ініціативу підвищити суму угоди – нардеп

Переговори щодо укладення угоди про закупівлю у Болгарії обладнання для добудови ХАЕС-3,4 все ще тривають, зокрема, через ініціативу болгарської сторони підвищити ціну закупівлі, повідомив народний депутат Андрій Жупанин з посиланням на діалог з керівництвом НАЕК "Енергоатом" під час робочої поїздки членів енергокомітету Верховної Ради на ХАЕС минулого тижня.

"Стосовно питання про те, що зараз відбувається. Зараз з болгарською стороною все ще йдуть перемовини. Болгари поки що не підписують угоду, і одна з причин начебто в тому, що болгари вирішили переглянути ціну. І як нам сказали (представники "Енергоатома" під час поїздки на ХАЕС – ЕР), болгарська сторона виходить з пропозицією ледь не $700 млн, хоча наша сторона наполягає на $600 млн", – розповів Жупанин на своєму Youtube-каналі у програмі "Енергетичні будні" 12 квітня.

За його словами, "Енергоатом" також поінформував депутатів, що він просить у болгарської сторони дати розтермінування платежу, оскільки йому не потрібне все обладнання одразу, а потрібне частинами.

Як резюмував Жупанин, досі залишаються непогодженими, зокрема, фінальна сума угоди і можливість її розтермінування.

Зі свого боку, після брифінгу в Міністерстві енергетики 9 квітня глава "Енергоатома" Петро Котін в коментарі Енергореформі зазначив, що наразі триває обговорення умов закупівлі з болгарською стороною, зокрема питання фінансування, доставки обладнання та інші аспекти.

"Болгарська сторона своєю чергою проводить консультації з урядом і парламентом. Як тільки будуть узгоджені всі деталі і завершені необхідні процедури – ми вийдемо на підписання фінальної угоди", – сказав Котін.

На питання "Енергореформи", якою є актуальна ціна закупівлі обладнання, глава НАЕК відповів: "Болгарська сторона щороку проводить переоцінку цього обладнання. Їхній парламент окреслив суму, яка не може бути меншою $600 млн. Наша позиція проста: ми пропонуємо, щоб була проведена оцінка цього обладнання незалежним аудитором, який входить в четвірку найбільших і найкращих. Це забезпечить максимальну прозорість і об’єктивність".

Він також зазначив, що Сенс Банк, з яким 26 березня "Енергоатом" домовився про співпрацю в питаннях організації фінансування закупівлі обладнання болгарської АЕС Belene, далі працює над створенням банківського консорціуму, аби залучити інші банки для забезпечення всієї суми фінансування закупівлі.

Глава "Енергоатома" також додав, що компанія зі свого боку створює асоціацію українських підприємств, які технічно будуть зацікавлені в розбудові атомних енергоблоків.

"Це буде інфраструктура, що здійснюватиме постачання нам обладнання українського виробництва", – пояснив Котін.

Як повідомлялося, згідно з Законом України "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, НАЕК "Енергоатом" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Вартість такого придбання у законі не вказується. Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн, а уряд підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту.

Згідно із затвердженим розпорядженням Кабміну від 26 липня 2018 року №579-р ТЕО будівництва ХАЕС-3,4, його загальна кошторисна вартість у цінах на 5 травня 2017 року, в тому числі будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат, становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива становить 4,47 млрд грн.