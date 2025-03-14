Закон про придбання у Болгарії обладнання для енергоблоків №3,4 ХАЕС з’явився на сайті Ради

Закон України "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно з ним, НАЕК "Енергоатом" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Крім того, "Енергоатому" наданий дозвіл на ведення перемовин, узгодження остаточної редакції договору купівлі-продажу обладнання, його підписання, здійснення оплати відповідно до умов такого договору, приймання та зберігання обладнання, придбаного на підставі такого договору. Про вартість купівлі обладнання у Болгарії в оприлюдненому законі не йдеться.

Щодо подальшого зведення енергоблоків ХАЕС-3,4, Кабінету міністрів України доручено подати до парламенту проєкт закону про їхнє розміщення, проєктування та будівництво, а також актуалізувати техніко-економічне обґрунтування.

"Енергоатом" не може здійснювати будь-які роботи або укладати договори, спрямовані на виконання робіт щодо розміщення, проєктування та будівництва ХАЕС-3,4, до набрання чинності відповідним законом, зазначається у документі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4231-ІХ 13 березня, втім на сайті ВРУ перехід на текст закону не працював, принаймні, першу половину п’ятниці, 14 березня.

Під час "Години запитань до уряду" у парламенті 14 березня міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Україна очікує рішення уряду Болгарії про продаж корпусів двох реакторів для енергоблоків №3,4 ХАЕС, а прийняття закону про дозвіл на купівлю цього обладнання дало можливість довести зацікавленість України в реалізації проєкту і продовжити переговори.

Галущенко вказав, що 10 березня (раніше він називав 11 березня – ЕР) був останній день, коли треба було відзвітувати у парламенті Болгарії про наслідки перемовин, і "цього разу у звіті підтверджено зацікавленість України, окреслено відповідні рамки договору". Натомість, за його словами, у попередньому звіті навпаки підкреслювалось, що Україна не проявила жодної зацікавленості в цьому проєкті.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи у Facebook прийняття закону 11 лютого, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн, а уряд підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту.

Згідно із затвердженим розпорядженням Кабміну від 26 липня 2018 року №579-р ТЕО будівництва ХАЕС-3,4, його загальна кошторисна вартість у цінах на 5 травня 2017 року, в тому числі будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат, становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива становить 4,47 млрд грн.

Урядовий законопроєкт №11146 від 3 квітня 2024 року про добудову ХАЕС-3, 4 кілька разів знімався з розгляду парламенту через відсутність голосів. Одним із аргументів проти було саме використання обладнання "Росатома" як представника країни-агресора, претензії до його якості та застарілості технології. Без закону здійснювати будівництво таких блоків неможливо.