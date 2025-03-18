Інтерфакс-Україна

Економіка

14:07 18.03.2025

"Енергоатом" працює над договором про купівлю у Болгарії корпусів реакторів для ХАЕС-3,4 з використанням кредитних коштів – віце-президент

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"Енергоатом" працює над договором про купівлю у Болгарії корпусів реакторів для ХАЕС-3,4 з використанням кредитних коштів – віце-президент

НАЕК "Енергоатом" працює над договором про закупівлю у Болгарії корпусів реакторів для добудови блоків №3-4 Хмельницької АЕС та планує залучити для цього кредитні кошти, повідомив віце-президент компанії Хартмут Якоб.

"Ми займаємося питанням укладення договору (з купівлі у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – ЕР). Коли буде результат, повідомимо. Ми розглядаємо залучення кредитних коштів для цієї закупівлі. Ми не розглядаємо використання амортизаційних коштів. Ми плануємо їхнє використання на інші напрямки", – сказав Якоб на засіданні робочої групи ТСК з розгляду питань фінансово-господарської діяльності "Енергоатома" у вівторок, яке транслюється онлайн на сторінці у Facebook першого заступника голови енергокомітету ВРУ Олексія Кучеренка.

Відповідаючи на питання Кучеренка, чи погоджувала наглядова рада НАЕК цю закупівлю, Якоб зазначив, що "погоджені інвестиційні пороги закупівель на 2025-2026 рік".

Як повідомлялося, згідно із законом України "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, НАЕК "Енергоатом" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Крім того, "Енергоатому" наданий дозвіл на ведення перемовин, узгодження остаточної редакції договору купівлі-продажу обладнання, його підписання, здійснення оплати відповідно до умов такого договору, приймання та зберігання обладнання, придбаного на підставі такого договору. Про вартість купівлі обладнання у Болгарії в оприлюдненому законі не йдеться.

Щодо подальшого зведення енергоблоків ХАЕС-3,4, Кабінету міністрів України доручено подати до парламенту проєкт закону про їхнє розміщення, проєктування та будівництво, а також актуалізувати техніко-економічне обґрунтування.

"Енергоатом" не може здійснювати будь-які роботи або укладати договори, спрямовані на виконання робіт щодо розміщення, проєктування та будівництва ХАЕС-3,4, до набрання чинності відповідним законом, зазначається у документі.

Теги: #болгарія #хаес

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