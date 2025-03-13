Інтерфакс-Україна

Події

18:36 13.03.2025

Президент України підписав закон про купівлю обладнання для ХАЕС-№3,4

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Президент України підписав закон про купівлю обладнання для ХАЕС-№3,4
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про купівлю у Болгарії обладнання для блоків №3,4 Хмельницької АЕС (законопроєкт №11392), свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно з ними, закон повернуто в парламент за підписом глави держави 13 березня.

Закон має номер 4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, але на сайті ВР перехід на цю сторінку наразі не працює.

Як повідомлялося під час прийняття законопроєкту №11392 11 лютого, термін дозволу болгарського парламенту на продаж Україні корпусів реакторів спливає 11 березня.

В бліц-інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" 4 лютого міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, якщо закон не буде проголосовано, бо там "сьогодні проросійська історія" в коаліції.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи у Facebook прийняття закону, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн.

"Кабінет міністрів України підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту", – зазначив він.

Теги: #закон #хаес

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