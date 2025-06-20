Інтерфакс-Україна
Економіка
11:14 20.06.2025

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

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Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС №3,4, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Питання не закрите, у нас нема офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Більш того, процес інтенсифікувався. На жаль, там відбуваються внутрішньополітичні процеси, які вплинули на гальмування проєкту. Але ми маємо певні плани щодо його поштовху. Зокрема на римській конференції в липні ми плануємо відповідне рішення МАГАТЕ, де воно виступить одним із лідерів цього процесу. Питання відкрите", – сказав він під час "Години запитань" до уряду в парламенті у п’ятницю, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко в своєму Youtube.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і щодо яких велися переговори з Україною, не будуть їй продані.

За його словами, ці реактори не продаються, але є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності.

Теги: #галущенко #болгарія #хаес

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