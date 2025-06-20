Інтерфакс-Україна
Події
11:25 20.06.2025

Не добудувати ХАЕС стане катастрофою для України – глава Міненерго

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Не добудувати ХАЕС стане катастрофою для України – глава Міненерго

Для України стане катастрофою не добудувати блоки №3-4 Хмельницької АЕС, альтернативою болгарським блокам буде обладнання з інших країн, але це втрата мінімум 3-4 років, вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Найгірший сценарій – якщо не відбудеться продаж Болгарією корпусів двох реакторів Україні. Для нас буде катастрофою не добудувати ХАЕС. Ми бачимо ренесанс атома у всьому світі (…). Світовий банк відкриває фінансування. Це незворотній процес, без атома не буде ніякого "зеленого" переходу. Ми маємо опції замовити обладнання в інших країнах, але це час. Мінімум 3-4 роки на виготовлення корпусу", – сказав він під час "Години запитань до уряду" в парламенті в п’ятницю, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко в своєму Youtube.

Галущенко додав, що "міністерство в кооперації з МАГАТЕ знайшло певні можливості, щоб підштовхнути Болгарію до реалізації проєкту".

Він також підкреслив, що внутрішньополітичні рухи в Болгарії, які загальмували продаж Україні корпусів реакторів, відбуваються в тому числі під впливом Росії.

Як повідомлялося, перед цим Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС №3,4, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому Міжнародного агентства з атомної енергії.

У квітні 2025 року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і щодо яких велися переговори з Україною, не будуть їй продані.

За його словами, ці реактори не продаються, але є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності.

Теги: #галущенко #хаес

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