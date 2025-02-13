Інтерфакс-Україна
Події
16:42 13.02.2025

Зеленський на ХАЕС заслухав доповіді про захист об’єктів критичної інфраструктури

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Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, і заслухав там нараду про перспективи розвитку атомної енергетики та захист об’єктів критичної інфраструктури, Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС.  Це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігаватти електроенергії. Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент подякував всім, хто працює заради зміцнення України.

Як повідомляє пресслужба голови держави, після добудови енергоблоків ХАЕС стане найбільшою в Європі, оскільки зможе виробляти загалом 6,4 ГВт електроенергії.

Окрім того, під час наради президент заслухав доповідь міністра енергетики Германа Галущенко про перспективи розвитку української атомної енергетики, зокрема, які результати для України забезпечить добудова двох енергоблоків на ХАЕС.

Також в. о. командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко поінформував про захист об’єктів критичної інфраструктури, кількість залучених мобільних вогневих груп і посилення ППО.

У свою чергу голови Хмельницької та Рівненської ОВА Сергій Тюрін і Олександр Коваль доповіли про заходи для посилення захисту АЕС в областях.

Теги: #хаес #зеленський

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