Шмигаль доручив Міненергетики та "Укренерго" розробити проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики України та НЕК "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії.

"Ситуація в енергетиці важка. Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, наразі дуже важлива свідома позиція кожного споживача, а також важливо, щоб графіки відключень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними.

"Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", - додав Шмигаль.