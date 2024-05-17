"Укренерго" завтра планує обмежувати енергопостачання тільки промисловості

НЕК "Укренерго" розраховує завтра уникнути обмеження енергопостачання населення, але зберігає графіки обмеження потужності для промислових споживачів на всій території України з 19:00 до 24:00.

"Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - повідомляє системний оператор у телеграмі в п'ятницю ввечері.

Він також зазначає, що обсяг обмежень для промисловості рівномірно розподілений між усіма регіонами, а енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури взагалі не обмежується.

Як повідомлялося, спочатку аварійні, а потім графіки погодинного відключення почали застосовуватися для населення з 14 травня через обстріли російськими агресорами енергетики України. Для індустрії їх запроваджено з 8 травня.