Економіка

20:09 17.05.2024

"Укренерго" завтра планує обмежувати енергопостачання тільки промисловості

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"Укренерго" завтра планує обмежувати енергопостачання тільки промисловості

НЕК "Укренерго" розраховує завтра уникнути обмеження енергопостачання населення, але зберігає графіки обмеження потужності для промислових споживачів на всій території України з 19:00 до 24:00.

"Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - повідомляє системний оператор у телеграмі в п'ятницю ввечері.

Він також зазначає, що обсяг обмежень для промисловості рівномірно розподілений між усіма регіонами, а енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури взагалі не обмежується.

Як повідомлялося, спочатку аварійні, а потім графіки погодинного відключення почали застосовуватися для населення з 14 травня через обстріли російськими агресорами енергетики України. Для індустрії їх запроваджено з 8 травня.

 

 

 

Теги: #електроенергія #енергетика

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