Глава Мінекономіки скасувала наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech, компанії заявляють про своє законне право на бронювання

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко після публікації в ЗМІ скасувала наказ про бронювання військовозобов'язаних за ТОВ "Гловоапп Україна" (Glovo), ТОВ "Фавбет Тек" (Favbet Tech), ДП "ССМ", ТОВ "Віза Україна" (Visa), ТОВ "Агрі Чейн" і ТОВ "Корт".

"З огляду на суспільний резонанс, я скасовую наказ про бронювання і будемо розбиратися в ситуації та аналізувати рішення по кожній компанії окремо", - написала в четвер у фейсбуці Свириденко, яка наразі перебуває з візитом у Чилі.

За її словами, ця ситуація стала додатковим аргументом, щоб прискорити роботу над оновленням постанови Кабінету міністрів №76 від 2023 року, "щоб вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу".

Свириденко уточнила, що зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації, яке визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості з ЄСВ, рівень зарплати і те, що вони є резидентами "Дія.Сіті", після чого відправило списки військовозобов'язаних до Генштабу для перевірки, а Мінекономіки вже видало наказ на основі рішення Генштабу.

"Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів - законне право бізнесу і можливість для країни в такий важкий час підтримувати нашу економіку податками і зборами. Але це питання також не повинно розколювати суспільство, особливо в такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", - підсумувала Свириденко.

Зі свого боку група Favbet зазначила, що українська ІТ-компанія Favbet Tech, яка входить до неї, скористалася законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для його роботи.

"Це 15 чоловіків, без яких діяльність компанії практично неможлива. Усіх їх було заброньовано за загальною процедурою відповідно до вимог чинного законодавства України", - наголошується в поширеному в четвер повідомленні.

Згідно з ним, із 2024 року компанія є партнером інженерної школи, що навчає військовослужбовців збиранню, програмуванню та обслуговуванню FPV-дронів для виконання бойових завдань.

"Favbet Tech із перших днів повномасштабного вторгнення є частиною українського кібервійська, а найбільш кваліфіковані співробітники компанії сьогодні задіяні в розробці технологій для підвищення обороноздатності нашої країни", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що Favbet Tech - єдина компанія групи Favbet, співробітники якої отримали бронювання. Зважаючи на це, група закликала уникати узагальнюючих тверджень і не публікувати неперевірену інформацію.

Зі свого боку компанія Glovo заявила, що бронювання ТОВ "Гловоапп Україна" 10 зі 108 співробітників є правом компанії як бізнесу, закріпленим законодавством. "Ми вважаємо безпідставними будь-які обвинувачення компанії з цього приводу", - наголошується в релізі в четвер увечері.

Glovo нагадала, що є однією з найбільших у світі платформних ІТ-компаній з організації доставки онлайн-замовлень, однією з перших відновила роботу після повномасштабного вторгнення РФ і дала змогу великій кількості малих і середніх бізнесів повернутися до роботи, а кур'єрам отримувати дохід.

Зазначається, що компанія отримала статус критично важливого підприємства на основі низки критеріїв, серед них обсяг і регулярна сплата податків, рівень заробітної плати та відсутність будь-якої заборгованості перед державою, а загалом за більш ніж 5 років діяльності в Україні Glovo сплатила сукупно близько 1 млрд грн податків, зокрема 346 млн грн у 2023 році та 140 млн грн за перший квартал 2024 року.

Уточнюється, що список співробітників для бронювання визначає керівник компанії на підставі їхньої критичності для діяльності та в межах визначених лімітів для компанії відповідно до офіційного алгоритму бронювання працівників, опублікованого Міністерством цифрової трансформації. Підключені до платформи кур'єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе.

Glovo зазначило, що має також інший напрям бізнесу в Україні в межах ТОВ "Гловопром Україна" з іншими КВЕДами діяльності з понад 50 співробітниками, що не підпадає під критерії бронювання. Уточнюється, що 10 співробітників Glovo наразі мобілізовано.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 7 травня продовжив на місяць термін дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, яка надана рішеннями Мінекономіки. Крім того, уряд передав повноваження з узгодження бронювання від Генштабу Міноборони.