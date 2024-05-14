Збільшено термін обмежень е/е для промспоживачів, імпорт знову рекордний - "Укренерго"

Графіки обмежень потужності для промислових споживачів у вівторок діятимуть із 16:00 до 07:00 15 травня.

"Обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п'ятої цього року прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", - повідомила НЕК "Укренерго" у вівторок.

Днем раніше обмеження прогнозувалися, починаючи з 17:00.

За інформацією системного оператора, в енергосистемі зростає споживання через похолодання. Зокрема, станом на 09:30 вівторка споживання зросло на 4,5% порівняно з тим самим часом понеділка. Своєю чергою, вечірній максимум споживання в понеділок був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня - п'ятниці, 10 травня.

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - зазначили в НЕК.

Для подолання дефіциту в енергосистемі за запитом "Укренерго" 13 травня було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 і з 10:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. 14 травня аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00.00 до 07.00.

У вівторок імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 21 072 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 463 МВт.

З 1 грудня 2023 року технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України і Молдови становить 1700 МВт на годину.

Згідно з даними "Укренерго", станом на ранок 14 травня в Україні знеструмлено 421 населений пункт.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях, із технічних причин - у Київській області.