Економіка

13:13 10.05.2024

Для бізнесу та промисловості Києва з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи запроваджуються обмеження споживання електроенергії

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Для бізнесу та промисловості Києва з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи запроваджуються обмеження споживання електроенергії

Для бізнесу та промислового сектору Києва з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи буде застосовано обмеження споживання електроенергії, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так, з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 буде запроваджено графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться в повідомленні пресслужби Київської МВА з посиланням на Попка.

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються. Водночас Попко звернувся до містян із проханням "бути свідомими та самостійно економити електроенергію. Особливо у вечірні пікові години навантаження".

Теги: #київ #електроенергія #бізнес #обмеження #промисловість

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