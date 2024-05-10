Для бізнесу та промисловості Києва з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи запроваджуються обмеження споживання електроенергії

Для бізнесу та промислового сектору Києва з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи буде застосовано обмеження споживання електроенергії, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так, з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 буде запроваджено графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться в повідомленні пресслужби Київської МВА з посиланням на Попка.

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються. Водночас Попко звернувся до містян із проханням "бути свідомими та самостійно економити електроенергію. Особливо у вечірні пікові години навантаження".