"Миколаївобленерго" у 2024 р. має намір оновити парк пошкодженої з початку війни автотехніки

АТ "Миколаївобленерго" у 2024 році має намір оновити парк автотехніки, знищеної або пошкодженої з початку повномасштабної війни.

"Наші ремонтні бригади потребують автомобілів, які можуть оперативно добиратися до місць аварій із необхідним інструментом та обладнанням, щоб оперативно усувати поломки", - повідомив очільник компанії Вадим Данилків, слова якого процитовано у пресрелізі

Як ідеться в документі, у серпні 2022 року внаслідок обстрілів агресора миколаївські енергетики втратили 12 одиниць спецавтотехніки, серед яких екскаватор для ремонту кабельних ліній, кілька бригадних автомобілів виробничих дільниць, спецавтокрани та автопідйомники. Ще 48 одиниць було суттєво пошкоджено.

За словами Данилківа, миколаївські енергетики працюють в умовах значного скорочення обсягів розподілу електроенергії компанією з початком вторгнення агресора, і розраховують, що, окрім інвестиційної програми товариства, джерелами оновлення також стане міжнародна допомога партнерів.

Зокрема, "Миколаївобленерго" у квітні отримало 6 нових автовишок, закуплених за кошти Фонду підтримки енергетики України.

Завдяки технічним характеристикам отриманих авто, а саме вильоту стріли в підйомниках до 18 метрів, ремонтні бригади миколаївських енергетиків зможуть безпечно виконувати роботи на повітряних лініях класом напруги до 35 кВ.

Як повідомило Міністерство енергетики України 23 квітня, до літа миколаївські енергетики отримають за кошти фонду ще три одиниці спецтехніки.

Загалом для потреб Миколаївської області було придбано енергетичне обладнання на суму понад EUR9,8 млн.

Крім цього, енергетики Миколаївщини отримали близько 2,2 тис. тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

Раніше, наприкінці лютого, "Миколаївобленерго" вперше від початку повномасштабного вторгнення змогло придбати кілька одиниць автотранспорту в рамках реалізації інвестпрограми.

"Це вантажні автомобілі та чотири автопідйомники COMET. Автовишка має комбіновану стрілу, яка може підняти робочий кошик із вантажем до 260 кг. Максимальна робоча висота автовишки - 18 метрів. Виготовив партію техніки вітчизняний завод на базі Iveco Daily", - зазначили в компанії.