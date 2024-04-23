Економіка

11:23 23.04.2024

"Укрнафта" збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу

2 хв читати
"Укрнафта" збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу

ПАТ "Укрнафта" збільшило запаси та ресурси більше ніж на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу завдяки розширенню меж наявних спеціальних дозволів на заході України, повідомив директор компанії Сергій Корецький у фейсбуці.

"Причина розширення меж спецдозволів - приведення їхніх розмірів до контурів продуктивних покладів родовищ. Уже отримано відповідні накази Державної служби геології та надр України", - написав він.

Зокрема, площа першої ділянки після розширення меж збільшилася на понад 50% і тепер становить 0,93 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 221 тис. тонн нафти та 19 млн куб. м газу.

Площа другої ділянки збільшилася на третину - до 8,7 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 836 тис. тонн нафти та 402 млн куб. м газу.

Третій спецдозвіл збільшено на 36%, площа ділянки тепер становить 7,12 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на понад 1,9 млн тонн нафти та 205 млн куб. м розчиненого в нафті газу.

Корецький також уточнив, що до 2023 року "Укрнафта" лише двічі розширювала межі спецдозволів, а вже торік завдяки збільшенню меж двох родовищ збільшила загальні запаси на 330 тис. тонн нафти й конденсату та 618 млн куб. м газу.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

 

Теги: #газ #укрнафта #нафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 18.04.2024
"Укрнафта" зменшить споживання електроенергії на своїх АЗК

"Укрнафта" зменшить споживання електроенергії на своїх АЗК

19:19 15.04.2024
Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

16:28 11.04.2024
Член наглядової ради "Укрнафти" Фонфара очолив польську Orlen

Член наглядової ради "Укрнафти" Фонфара очолив польську Orlen

09:50 11.04.2024
Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

07:22 11.04.2024
Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

20:04 10.04.2024
"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

19:52 10.04.2024
"Укрнафта" запрошує інвесторів на конкурс із відновлення 20 свердловин

"Укрнафта" запрошує інвесторів на конкурс із відновлення 20 свердловин

19:15 09.04.2024
"Укрнафта" готується до буріння ще двох свердловин на заході України

"Укрнафта" готується до буріння ще двох свердловин на заході України

12:24 07.04.2024
Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

15:02 04.04.2024
"Укрнафта" у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн

"Укрнафта" у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла

"Укренерго" може застосовувати графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

ОСТАННЄ

США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

ВР розгляне питання звільнення семи членів Рахункової палати - Железняк

Розвиток ринку біометану допоможе аграріям диверсифікувати бізнес - Мінагрополітики

Moneyveo планує збільшити частку на ринку споживчого кредитування до 14,5-16,5% у 2024 р.

Фінкомпанії з обмеженням ставки за мікрокредитами 1% на добу будуть обережнішими у виборі клієнтів - думка

"Метінвест" у I кв. наростив сплату податків до бюджету України на 70%, до 4,2 млрд грн - СЕО

ПриватБанк перерахував до бюджету майже 50 млрд грн податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік

Україна в суботу передавала надлишки е/е Польщі обсягом 1600 МВт-год і обмежувала ВДЕ - Міненерго

Сума завданих збитків унаслідок ворожих обстрілів Курахівської ТЕС становить майже 1 млрд грн - ОВА

Дніпропетровська область отримає понад 3,2 млрд грн у рамках економічної платформи "Зроблено в Україні"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА