Moneyveo планує збільшити частку на ринку споживчого кредитування до 14,5-16,5% у 2024 р.

ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (ТМ Moneyveo) оцінює свою частку на ринку споживчого онлайн-кредитування в 13-15% і планує збільшити її цьогоріч на 1,5 відсоткових пункти (в. п.), зокрема завдяки розширенню на сегмент клієнтів малого та середнього бізнесу (МСБ), повідомив СЕО компанії Сергій Сінченко.

"Ми розглядаємо різні стратегії для досягнення цієї мети, зокрема розширення сегмента клієнтів, наприклад, за рахунок МСБ, підвищення обізнаності про наші продукти та послуги, а також удосконалення взаємодії з наявними та потенційними клієнтами", - зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Сінченка, стратегічні плани Moneyveo передбачають розширення асортименту послуг, вдосконалення процесів обслуговування клієнтів і розвиток маркетингових ініціатив. Також для поліпшення крос-функціональної взаємодії всередині компанії та більшого залучення співробітників до ухвалення рішень кредитор планує перейти від функціональної структури управління до процесного підходу, повідомив СЕО.

"Ми також зосереджуємося на оптимізації операційної ефективності, розвитку цифрових технологій і автоматизації процесів, на поліпшенні захисту особистих даних", - зазначив Сінченко.

Він зазначив, що Moneyveo на початку лютого 2024 року здійснила виплату останнього купона і повністю погасила емісію облігацій серії "B", емісію яких було здійснено на 100 млн грн у грудні 2021 року, після чого в січні 2023 року їхній строк обігу було продовжено ще на рік із підвищенням ставки за ними з 18% до 26% річних.

"У такий спосіб ми продемонстрували нашу здатність ефективно використовувати фінансові інструменти та виконувати фінансові зобов'язання, що підтверджує нашу стабільність і надійність у фінансовій сфері", - прокоментував Сінченко.

Компанія розглядає нову емісію облігацій як один з інструментів для подальшого зростання і розширення своєї діяльності.

"Імовірність його використання залежатиме від ситуації зі зростанням діяльності, конкурентним середовищем інвестиційного ринку. Наразі ми плануємо емісію 2024 року, якщо приріст видач (кредитів - ІФ-У) кілька місяців поспіль становитиме щонайменше 10%", - поінформував Сінченко.

Згідно з даними НБУ, чистий виторг ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" за 2023 рік становив 1,30 млрд грн, або 8-ме місце на ринку, чистий прибуток - 2,66 млн грн. Активи компанії на кінець минулого року становили 600,37 млн грн.