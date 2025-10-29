Інтерфакс-Україна
Події
14:35 29.10.2025

Міноборони, Мінфін та НБУ створили робочу групу для удосконення процедури кредитування ОПК - Шмигаль

Міноборони, Мінфін та НБУ створили робочу групу для удосконення процедури кредитування ОПК - Шмигаль
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення наради із банківським сектором, Міністерством фінансів, Національним банком України щодо кредитування українських військових виробництв.

"У фокусі наради — напрацювання ефективних механізмів кредитування виробників зброї для повноцінного виконання державних оборонних контрактів. Вже працює консорціум державних банків, які можуть акумулювати і направляти кошти для кредитного фінансування оборонних компаній", — написав Шмигаль в Телеграм в середу за підсумками наради.

За його словами, також обговорювались переваги підтримки українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), "що може бути цікавим і для приватних банків, зокрема, з іноземним капіталом". "Аби залучити такі інвестиції, держава працює над страхуванням воєнних ризиків. Частина механізму вже запущена, наступне завдання — масштабувати його на всю країну. Окрім того, маємо домовленості про страхування воєнних ризиків від наших партнерів, які готові надавати такі гарантії для своїх компаній", — написав міністр.

"За підсумками наради створили робочу групу, яка покликана у найкоротші строки підготувати пропозиції, що вдосконалять процедуру кредитного фінансування", — повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський поставив завдання, щоб не менше 50% українського озброєння, військової техніки та всіх засобів оборони вироблялися саме в Україні. "Робимо для цього необхідні кроки", — наголосив керівник оборонного відомства.

Теги: #опк #кредитування

