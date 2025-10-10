Інтерфакс-Україна
Економіка
20:54 10.10.2025

Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на 57 прифронтових громад – прем'єр

2 хв читати
Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на 57 прифронтових громад – прем'єр
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, підприємці там територій зможуть продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" — тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю ввечері за підсумками засідання уряду.

Вона повідомила, що від початку програми "5–7–9" вже майже 10% усіх кредитів було видано саме у прифронтових регіонах, а поточного 2025 року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.

Мінекономіки на початку вересня повідомляло, що агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%". У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн пільгових кредитів, а за вісім місяців 2025 року — ще 35,8 млрд грн. Місяць тому уряд ухвалив рішення продовжити максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" до 31 березня 2027 року (раніше - до 31 березня 2026 року).

 

Теги: #кабмін #підприємництво #кредитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 10.10.2025
Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

08:58 09.10.2025
Кабмін погодив проект по внесенню до реєстру громади відомостей про місце проживання постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабмін погодив проект по внесенню до реєстру громади відомостей про місце проживання постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

08:43 09.10.2025
Кабмін пропонує встановити відповідальності за порушення безпеки здоровʼя працівників у вибухонебезпечному середовищі

Кабмін пропонує встановити відповідальності за порушення безпеки здоровʼя працівників у вибухонебезпечному середовищі

01:13 09.10.2025
Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

22:40 08.10.2025
Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

Кабмін затвердив критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства— Сибіга

21:30 08.10.2025
Кабмін розширив нацперелік основних лікарських засобів

Кабмін розширив нацперелік основних лікарських засобів

20:46 08.10.2025
Кабмін схвалив План проходження зими - Свириденко

Кабмін схвалив План проходження зими - Свириденко

20:41 08.10.2025
Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

15:03 08.10.2025
Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

18:01 06.10.2025
Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ОСТАННЄ

Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

Перші дві ліцензії PlayCity принесли держбюджету 175,2 млн грн

ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

Імпорт в Україну легкових авто за 9 міс. зріс на 27,4%

Ліцензія на експлуатацію енергоблоку №2 ПАЕС може бути подовжена ще на 10 років до кінця 2025р.

Урожай-2025 зібрано з 67% виробничих площ - Мінекономіки

Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

Зростання ВВП України протягом вересня та жовтня становитиме 3-4%, на 2026р. прогноз залишається на рівні 2,5% - Соболев

Ресурс на оборону в проєкті держбюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА