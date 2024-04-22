Економіка

11:32 22.04.2024

ПриватБанк перерахував до бюджету майже 50 млрд грн податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік

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ПриватБанк перерахував до бюджету майже 50 млрд грн податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік

Сума податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік, яку державний ПриватБанк (Київ) перерахував до держбюджету, сягнула майже 50 млрд грн, повідомила член наглядової ради банку Юлія Мецгер на конференції International Financial Club BANKIR.

"Уже в лютому цього року наглядова рада ухвалила рішення, банк перерахував до бюджету авансовий платіж дивідендів і податку на прибуток за результатами попереднього року на суму майже 50 млрд грн", - сказала вона.

За даними НБУ, прибуток ПриватБанку до оподаткування за 2023 рік становив 72,77 млрд грн, а витрати з податку на прибуток - 35 млрд грн. Із решти чистого прибутку 37,76 млрд грн, згідно з рішенням уряду, 80% (30,2 млрд грн) банк має спрямувати на виплату дивідендів.

Як повідомлялося, 12 лютого Приват перерахував авансом до держбюджету суму податку на прибуток і перший транш дивідендів за 2023 рік у розмірі 26 млрд грн.

ПриватБанк є найбільшим банком у країні, його загальні активи станом на 1 березня 2024 року становили 848,64 млрд грн, або 25,9% від активів усіх 63 банків.

Теги: #приватбанк #податки #дивіденди

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