"Укрнафта" зменшить споживання електроенергії на своїх АЗК

ПАТ "Укрнафта" знизить споживання електроенергії на своїх автозаправних комплексах з 17:00 до 7:00, повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, буде зменшено зовнішнє та внутрішнє освітлення. Також у вечірні години, коли споживання в енергосистемі найвище, буде мінімізовано роботу холодильного та іншого енергоємного обладнання.

"Закликаємо бізнес долучатися, щоб разом допомогти енергетичній системі та уникнути можливих планових відключень", - наголошується в повідомленні.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.