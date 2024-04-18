Економіка

15:52 18.04.2024

"Укренерго" застосовуватиме графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

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"Укренерго" застосовуватиме графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

НЕК "Укренерго" буде змушена застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі в період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні і влітку цього року, повідомив глава компанії Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, українська енергосистема після значного руйнування генерації внаслідок російських атак уже ввійшла в період ремонтної кампанії на електростанціях, зокрема атомних, і дедалі більшу кількість генерувальних потужностей необхідно буде виводити в ремонт упродовж весни та літа, тому час від часу в енергосистемі виникатиме дефіцит. Український системний оператор планує його покривати за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його недостатності залучатиме аварійну допомогу із сусідніх країн або застосовуватиме певні графіки обмеження споживання для промисловості.

"Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну спроможність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги і скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити. У цих ситуаціях можуть бути застосовані як додатковий засіб збалансування енергосистеми вже обмеження споживачів", - пояснив CEO.

Водночас він зазначив, що Україна наразі не планує застосовувати обмеження електропостачання населення. "Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які б призвели до відключення побутових споживачів. Це не стосується, на жаль Харкова, де є своя особлива ситуація з пошкодженням практичних усіх енергооб'єктів міста, однак у всіх інших регіонах ми не плануємо залучати побутових споживачів до обмежень", - сказав Кудрицький.

Як повідомлялося, 18 квітня із 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть використані графіки обмеження потужності. Вранці та вдень диспетчерський центр "Укренерго" залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, український енергетичний сектор унаслідок цілеспрямованих російських ракетних обстрілів останніх місяців зазнав великих втрат - понад 8 ГВт, водночас залишається ризик подальших значних втрат.

"За останні місяці енергетичний сектор зазнав величезних втрат. Ми втратили понад шість гігават потужності нашої енергосистеми, і є ризик ще більших втрат: минулого тижня ми втратили плюс ще два гігавати", - сказав він.

Теги: #обмеження #укренерго

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