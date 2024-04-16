Власники євробондів України створили спецкомітет для переговорів щодо боргу
Власники державних єврооблігацій України сформували спеціальний комітет напередодні переговорів про можливу реструктуризацію боргу.
"У відповідь на запит уряду України спеціальний комітет власників єврооблігацій організував і призначив юридичними консультантами Weil, Gotshal & Manges LLP, а фінансовими - PJT Partners Ltd", - йдеться в заяві консалтингової фірми Joele Frank. Її цитує агентство Bloomberg.
Як повідомлялося, напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.
Своєю чергою Мінфін України 24 березня 2023 року заявив, що уряд країни на час програми зобов'язується вжити низку заходів з управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти низки цілей: відновити боргову стійкість, зберегти ліквідність, зменшити дефіцит фінансування та створити необхідні умови для участі комерційного сектору у відновленні економіки.
"Українська влада розгляне кілька альтернативних сценаріїв реалізації необхідного режиму погашення боргу, щоб максимізувати ефективність і успіх процесу, пам'ятаючи про мету відновити доступ України до ринку якомога швидше. Український уряд найняв фінансових і юридичних консультантів для підтримки цього процесу", - зазначив тоді Мінфін.
Згідно з його заявою, відомство очікувало початку переговорів із власниками єврооблігацій на $20 млрд про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.
Міжнародний валютний фонд нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання". У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Як додаткові цілі під час реструктуризації, крім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.