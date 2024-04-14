Економіка

19:27 14.04.2024

Кабмін зняв з експортерів е/е зобов'язання сплати 80% прибутку від експорту "ГарПоку"

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Кабмін зняв з експортерів е/е зобов'язання сплати 80% прибутку від експорту "ГарПоку"

Кабінет міністрів України скасував свою постанову від 7 липня 2022 року №775, яка передбачає перерахування експортерами електроенергії 80% прибутку ДП "Гарантований покупець", повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Як зазначається в його телеграм-каналі, таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну 13 квітня "з метою створення передумов для збільшення експорту електроенергії".

Як повідомлялося, згідно з постановою від 7 липня 2022 року №775 про покладення спецзобов'язань на експортерів е/е, вони спрямовували 80% прибутку від експорту "ГарПоку" за договорами про надання їм послуги із гарантування безпеки електрозабезпечення.

 

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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