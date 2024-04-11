Бізнес не підтримує використання євро для визначення ставки акцизів на тютюнові вироби

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) не підтримує пропозицію Кабінету Міністрів визначити євро грошовою одиницею виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби та вважає, що для нормалізації роботи ринку необхідно переглянути інші норми законодавства стосовно підвищення ставок акцизного податку, повідомляється на сайті асоціації.

"Бізнес не бачить необхідності у встановленні ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, адже Україна не має такого зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. До того ж, досвід деяких країн-членів ЄС, які не впровадили євро, наприклад Польщі, Чехії та Угорщини, свідчить на користь встановлення ставок акцизного податку в національних валютах", - наголошується в повідомленні.

Експерти ЄБА звернули увагу на те, що євро використовується для встановлення ставок акцизного податку для таких категорій підакцизних товарів, як пальне, проте воно є критично важливим товаром, який швидко реалізується та не має обмеження щодо максимальних роздрібних цін.

Водночас продаж тютюнових виробів кінцевому споживачеві за цінами, вищими за максимально встановлені роздрібні ціни на ці товари, заборонено. Крім того, у складовій ціні реалізації пального податки становлять набагато менший відсоток вартості, на відміну від ціни тютюнових виробів, де розмір податків від вартості сягає понад 60%.

Запровадження ставок акцизного податку в євро, на думку експертів асоціації, може призвести до зниження обсягів легального виробництва та імпорту, зменшення податкових надходжень до держбюджету та додаткового зростання тіньового сектору, частка якого, згідно з даними Kantar Ukraine, вже становить понад 25% ринку.

Крім того, ця зміна пропонується паралельно з подальшим підвищенням ставок акцизного податку, а також іншими законодавчими змінами, що впливатимуть на вартість продукції та потребуватимуть суттєвих додаткових витрат із боку бізнесу.

Бізнес також відзначив неузгодженість пропозицій щодо перегляду ставок акцизного податку в законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (№11090) з вимогами Директиви Ради ЄС щодо структури та ставок акцизів, які застосовуються до тютюнових виробів.

До того ж перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби вже з 1 липня 2024 року не відповідає принципу стабільності податкового законодавства, наголосили в ЄБА.

Експерти звернули увагу, що на 2024-2027 рр. заплановано підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби - на 20% щорічно. Водночас у законопроєкт №11090 пропонується підвищувати зазначені ставки нерівномірно. Наприклад, пропонується підвищити розмір ставки акцизного податку на сигарети у 2025 році майже на 23,5%, а у 2026 та 2027 роках - приблизно на 5% щорічно. На думку представників бізнесу, застосування такого підходу спричинить шоковий ефект на ринку 2025 року.

Водночас компанії-члени асоціації підтримали диференціацію графіка підвищення ставок акцизного податку на сигарети та тютюнові вироби для електронного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним керуванням упродовж 2024-2027 рр.

ЄБА звернулася до голови комітету ВРУ з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням урахувати надані бізнесом зауваження і пропозиції та доопрацювати законопроєкт №11090, щоб уникнути його негативного впливу на легальний тютюновий ринок.