Економіка

15:55 11.04.2024

Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

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Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина не проти транзиту сільськогосподарської продукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси.

"Словаччина забезпечує коридори та вільний перехід сільгосппродукції, яка піде з України в інші країни Європи. Також я панові прем'єру пояснив, як для нас важливо захищати інтереси наших сільськогосподарських працівників і фермерів. Якщо ми не знайдемо спільного рішення, то буде просто заборона для 14 позицій продукції, які не ввозитимуться з України", - сказав Фіцо на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він наголосив, що Словаччина захищає свої національні інтереси.

Теги: #україна #словаччина #сільгосппродукція

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