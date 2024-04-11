Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина не проти транзиту сільськогосподарської продукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси.

"Словаччина забезпечує коридори та вільний перехід сільгосппродукції, яка піде з України в інші країни Європи. Також я панові прем'єру пояснив, як для нас важливо захищати інтереси наших сільськогосподарських працівників і фермерів. Якщо ми не знайдемо спільного рішення, то буде просто заборона для 14 позицій продукції, які не ввозитимуться з України", - сказав Фіцо на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він наголосив, що Словаччина захищає свої національні інтереси.