"Сільпо" запустило дальню доставку в Полтавській області

Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила доставку продуктів і непродовольчих товарів майже до 40 міст і селищ Полтавської області, повідомляє пресслужба компанії.

Послуга доступна для жителів Кременчука, Горішніх Плавнів, Абазівки, Решетилівки, Нових Санжарів та інших територіальних громад. Повний список населених пунктів можна уточнити на сайті. Повідомляється, що кур'єрська доставка здійснюється на спецавто, обладнаному морозильними камерами, тому можливе замовлення навіть заморожених продуктів.

Акційна ціна на доставку продуктів із "Сільпо" становить лише гривню. Для оформлення доставки потрібно оформити замовлення від 499 грн через сайт shop.silpo.ua або в мобільному застосунку "Сільпо". Послуга також доступна юридичним особам.

Як повідомлялося, у 2023 році "Сільпо" запустило послугу дальньої доставки в Івано-Франківській та Волинській областях.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

На квітень 2024 року мережа "Сільпо" налічує в Україні 312 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo - у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. До 2025 року компанія планує розширити мережу супермаркетів до 365 (без урахування потенційно деокупованих або розконсервованих об'єктів).