Економіка

10:49 09.04.2024

РФ вночі атакувала високовольтні підстанції в Полтавській і Львівській областях

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РФ вночі атакувала високовольтні підстанції в Полтавській і Львівській областях

Російські агресори в ніч на вівторок атакували високовольтні підстанції (ПС) у Полтавській і Львівській областях, повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі.

Як зазначається в щоденному зведенні, на території ПС у Полтавській області виникло займання, ліквідоване силами ДСНС, пошкоджено обладнання. Його займання також сталося на ПС Львівської області, де триває огляд та уточнення наслідків. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Крім того, через бойові дії в Дніпропетровській області одночасно відключилися дві високовольтні повітряні лінії, при цьому було знеструмлено промисловий об'єкт, але споживачі заживлені.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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