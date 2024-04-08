Економіка

19:14 08.04.2024

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію будинок №1 у ЖК "Голосіївський"

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Будівельна компанія "Інтергал-Буд" завершила зведення будинку №1 житлового комплексу "Голосіївський", повідомила пресслужба компанії.

Відповідний сертифікат про введення в експлуатацію отримано від ДІАМ, цей документ також є підставою для участі об'єкта в держпрограмах "єОселя" і "єВідновлення".

У пресслужбі нагадали, що компанія "Інтергал-Буд" пропонує до 15 травня 2024 року додаткову знижку розміром 2% для військових і правоохоронців (усіх родів військ і підпорядкованості), а також медпрацівників закладів державної або комунальної форми власності. Ця знижка поширюється на купівлю квартир, комор чи паркомісць в усіх житлових комплексах та будинках, які у продажу, але не діє на комерційні приміщення. Скористатися пропозицією можна за умови придбання нерухомості за повну оплату, при купівлі на виплат терміном до трьох місяців або при купівлі в банківський кредит (зокрема на умовах держпрограми "єОселя"). Додатковий дисконт сумується з іншими акційними пропозиціями компанії, що діятимуть на момент укладання угоди.

ЖК "Голосіївський" (вул. Васильківська, 37) - житловий комплекс бізнес-класу, два 25-поверхові будинки, загалом 522 квартири, з підземним і наземним паркінгом.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації - 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.

Теги: #жк #інтергал_буд

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