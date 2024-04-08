Данія додасть до Фонду підтримки енергетики майже EUR6 млн, має намір реалізувати в Україні біогазові проєкти - міністр Аагаард

Данія додасть до Фонду підтримки енергетики майже EUR6 млн, а також розглядає можливість реалізувати в Україні біогазові проєкти, повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг цієї країни Ларс Аагаард Меллер.

"Ми надаємо до Фонду підтримки енергетики EUR5,8 млн. Україна може сама вирішити, як ці гроші витратити. Важливе завдання - прожити наступну зиму, і гроші можуть допомогти", - сказав він на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у Києві в понеділок.

При цьому Ларс Аагаард Меллер зазначив, що Україні необхідна підтримка як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, і Данія активно долучається до неї.

"Данія та Україна співпрацюють у сфері енергетики 10 років, почавши з вітрової енергетики, централізованого енергопостачання, енергоефективності. Тепер додався ще один компонент - біогаз. Ми знаємо, що багато данських компаній готові долучитися до співпраці з Україною в цьому напрямку. Сподіваємося, що Україна отримає можливість у довгостроковій перспективі бути ефективною в цьому", - висловив сподівання данський міністр.

На уточнювальне запитання Енергореформи, про які саме проєкти йдеться, він відповів: "Є проєкти у Львівській області. Ще рано про них говорити - вони ще в процесі розвитку. Не йдеться про те, щоб реалізувати такі проєкти вже до зими, але біогаз - це реальні проєкти на майбутнє. Бачимо в цьому перспективу".

Ларс Аагаард Меллер додав, що посольство працює над тим, щоб зібрати данські компанії, зацікавлені в інвестиціях в економіку України.

Зі свого боку Галущенко повідомив, що анонсовані данськими партнерами до Фонду підтримки енергетики кошти саме зараз підуть на підготовку до наступного опалювального сезону. Водночас, за його словами, проєкти, які спрацюють на перспективу, як-от біогазові, важливо розпочати якомога швидше.

"Головне - почати зараз, щоб скоріше їх реалізувати. Дуже добре, що ми сьогодні говоримо з данськими партнерами, з якими співпрацюємо вже десять років, і про реалізацію довгострокових планів, і про нагальні потреби для виживання енергетики країни", - наголосив глава Міненерго.

Як повідомлялося, на початок квітня за два роки свого існування до Фонду підтримки енергетики було перераховано майже EUR400 млн від Європи та США. Раніше Данія внесла, зокрема, майже EUR0,55 млн.